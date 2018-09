Ein 20 Jahre alter Mann und eine 18 Jahre alte Frau sind nach der Kollision zweier Sportboote auf der Unterhavel in Berlin-Wannsee leicht verletzt worden. Die Wasserschutzpolizei habe die beiden am Montagabend bei Dunkelheit gerettet, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Laut Polizei wurde der 20-Jährige noch vor Ort behandelt, die 18-jährige Frau ambulant im Krankenhaus. Sie konnte das Krankenhaus nach der Behandlung wieder verlassen.