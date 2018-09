Der umstrittene Umbau der St. Hedwigs-Kathedrale hat noch gar nicht begonnen – da soll er schon wieder gestoppt werden. Eine Gruppe von Umbaugegnern hat Klage eingereicht. Und will zur Not auch eine einstweilige Verfügung gegen die Baupläne durchsetzen.

Der Streit um die Neugestaltung des Innenraums in der St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte geht weiter. Am damaligen Bau beteiligte Künstler beziehungsweise deren Rechtsnachfolger sowie Nachfahren des Architekten Hans Schwippert (1899-1973) haben Klagen vor dem Berliner Landgericht und dem Verwaltungsgericht eingereicht. Das bestätigte ein Vertreter der Kläger, der Anwalt Lothar C. Poll, am Mittwoch. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" über die Klagen berichtet.