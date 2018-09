Überfall auf Supermarkt in Tempelhof

Zwei maskierte Räuber haben in einem Lebensmittel-Discounter in Berlin-Tempelhof den Angestellten aufgelauert und Geld aus dem Tresor erpresst.

Nach ersten Erkenntnissen hatte das Duo am Montagmorgen die Außenwand des Supermarktes aufgestemmt und war so in den Laden gekommen, teilte die Polizei mit. Als die vier Mitarbeiterinnen gegen 5.40 Uhr zur Arbeit erschienen, zwangen die Täter - mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet - die Angestellten, den Tresor zu öffnen.

Nachdem sie das Geld erbeutet hatten, sperrten die Räuber die Angestellten im Lager ein und flüchteten. Die Opfer konnten sich wenig später befreien und alarmierten die Polizei.