Brand in Beelitz: Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß

Feuer in Reha-Klinik

Der nach einem Feuer in einem Klinikgebäude in Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) festgenommene Tatverdächtige ist wieder auf freiem Fuß. Es habe keine hinreichenden Haftgründe gegeben, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Donnerstag auf Anfrage. Zuvor hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" darüber berichtet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei liefen weiter, sagte der Sprecher. "Alles muss ausgewertet werden."