Sie seien gesund verladen worden, eine Tierseuche werde ausgeschlossen, so ein Ministeriumssprecher. Man gehe von einem Problem beim Transport aus. Das Transportunternehmen hat den Angaben zufolge seinen Sitz in Sachsen-Anhalt. Die dortigen Ermittlungen seien abzuwarten.

Anfang der Woche waren die toten Schweine vor einem Zuchtbetrieb in Demker bei Stendal abgeladen worden. Laut Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt waren es 100 tote Tiere. Der Fahrer eines Lieferdienstes soll die Tiere zu dem Betrieb nach Demker gebracht haben; 109 seien jedoch schon tot gewesen. Der Betreiber habe sie erst am Dienstag entdeckt und daraufhin die Behörden verständigt, hieß es. Ein zweiter Transport aus dem Bestand kam laut Brandenburger Ministerium am selben Tag ohne Auffälligkeiten in einem anderen Betrieb an.

Nach derzeitigen Informationen handele es sich um Läufer, also zwischen 25 und 50 Kilogramm schwere Jungtiere. Zunächst war die Rede von Ferkeln gewesen. Diese Bezeichnung wird für Jungtiere bis 25 Kilogramm verwendet.