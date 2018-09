Auf Fahrgäste der U-Bahn-Linien 1 und 3 kommen erhebliche Beeinträchtigungen zu. Für acht Wochen, vom 17. September bis 18. November, wird zwischen den Bahnhöfen Schlesisches Tor und Hallesches Tor in beide Richtungen kein Zug fahren. Stattdessen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Zwischen Warschauer Straße und Schlesisches Tor fährt die U1 eingleisig im 10-Minuten-Takt. Gleiches gilt auf den betroffenen Streckenabschnitten für die U-Bahn-Linie 3, die seit Mai bis in den Stadtteil Friedrichshain fährt. Entsprechende Hinweisschilder an den U-Bahnhöfen wurden am Donnerstagmorgen aufgestellt.