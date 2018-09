Illegales Taxi verletzt Mann bei Unfall in Mariendorf schwer

Ein offenbar unter Drogen stehender Taxifahrer hat einen Mann bei einem Unfall am späten Montagabend in Berlin-Mariendorf schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war der 22-Jährige gegen 21.25 Uhr auf dem Mariendorfer Damm unterwegs, mit einem Passagier an Bord. Die nötige Erlaubnis zur Beförderung von Fahrgästen hatte der Mann aber nicht.

Kurz hinter dem Fluchthornweg kam der Taxifahrer plötzlich von der Straße ab, den Grund dafür kennt die Polizei noch nicht. Ein Mann wollte gerade aus seinem parkenden VW aussteigen, als das Taxi seinen Wagen rammte. Der 30-Jährige wurde dadurch schwer an Kopf, Oberkörper und Beinen verletzt. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrgast des Taxis zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Polizisten machten bei dem unverletzt gebliebenen Fahrer einen Drogenschnelltest - der fiel positiv aus. Ein zweites parkendes Auto wurde durch den Crash ebenfalls beschädigt, darin befand sich jedoch niemand.