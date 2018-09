Ein Unfall auf der B1 in Berlin-Lichtenberg führt am Mittwochnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Tunnel Alt-Friedrichsfelde ist stadtauswärts komplett gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) per Twitter mit.

Wie der rbb erfuhr, sind bei dem Unfall vier Autos ineinander gefahren. Ob Menschen verletzt wurden, ist nicht bekannt.

Der Stau reiche zurück bis zur Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain. Eine Umfahrung über die Landsberger Allee wird empfohlen. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis zum Abend dauern, heißt es.