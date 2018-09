imago/Jochen Tack Audio: radioBerlin 88,8 | 24.09.2018 | Ulf Morling | Bild: imago/Jochen Tack

Amtsgericht Tiergarten - Radfahrer verprügelt: Autofahrer muss Führerschein abgeben

24.09.18 | 16:41 Uhr

Weil er einen Radfahrer attackiert hat, muss ein 21-jähriger Autofahrer mindestens sechs Monate lang den Führerschein abgeben. Außerdem verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten zur Teilnahme an einem Verkehrserziehungskurs. Von Ulf Morling

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Amtsgericht Tiergarten am Montag einen Autofahrer verurteilt. Der 21-Jährige war nach Überzeugung des Gerichts aus seinem Auto ausgestiegen und hatte einen Radfahrer – einen 49-jährigen Polizisten, der privat mit dem Rad unterwegs war – mit Faustschlägen traktiert. Als der Radfahrer sich wehrte, hatte der Angeklagte einen Knüppel aus seinem Wagen geholt und weiter versucht, auf den Radler einzuschlagen. "Das geht so gar nicht", sagte der Vorsitzende Richter im Urteil.

"Ich hatte Stress mit meiner Freundin"

Berkan Ö. (21) war am Tattag mit seinem Smart in Charlottenburg unterwegs. Wegen einer Baustelle in der Wundtstraße hatte es im Berufsverkehr Stau gegeben. Um an der Autoschlange vorbeizufahren, hatte der Autofahrer den gelb von der Fahrbahn abgetrennten Radstreifen benutzt und alle Autos bis zur roten Ampel überholt. Polizeihauptkommissar Sascha Z. (49) fuhr mit seinem Rad ebenfalls auf dem Radstreifen am Stau vorbei. Den Smart des Angeklagten umfuhr er, stellte sich an der roten Ampel vor ihn und schaute nach hinten, um Blickkontakt mit dem Fahrer zu suchen. "Der hat irgendwelche Grimassen gemacht und wollte mich provozieren", sagte der Autofahrer vor Gericht. Er habe es eilig gehabt, weil er einen Freund habe abholen wollen. "Ich hatte Stress mit meiner Freundin", berichtet er weiter. Deshalb sei er wohl schlecht drauf gewesen.

Situation eskaliert

Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, habe er den Radfahrer überholt und am Straßenrand gehalten. Er habe den Radler zur Rede stellen wollen, berichtete Berkan Ö. vor Gericht. Doch der Radfahrer sei sofort auf ihn losgegangen. "Er hat mich geschlagen. Mir wurde schwarz vor Augen." Der radelnde Polizist in Zivil und mehrere unabhängige Zeugen schilderten die Situation umgekehrt: Ö. sei aus seinem Smart gesprungen. "Er war sofort an mir dran und ich nahm meine Hände zur Deckung hoch", sagte Sascha Z. in seiner Aussage. Als der Radfahrer sich gegen die Schläge verteidigte, schien der Autofahrer aufzugeben und zu seinem Auto zurückzugehen. Dann jedoch kam er mit einem rund 60 Zentimeter langen Knüppel zurück. Laut Zeugenaussagen schlug er auf den Kopf des Opfers und gegen den Körper, traf jedoch nur den Helm und das Fahrrad, mit dem Sascha Z. sich verteidigte. Nach der Attacke floh Berkan Ö. mit seinem Smart vom Tatort. Passanten notierten sich das Kennzeichen des Autos, wenig später stand die Polizei in der elterlichen Wohnung des Angeklagten.

Keine Entschuldigung beim Opfer

Nach knapp zweistündigem Prozess bat der Verteidiger Berkan Ö.s um eine Unterbrechung. Danach räumte der Angeklagte ein, die Situation selbst eskaliert zu haben und nicht der Radfahrer, wie noch zu Prozessbeginn behauptet. Bei seinem Opfer, das den Prozess inzwischen aus dem Zuschauerraum verfolgte, entschuldigte er sich allerdings nicht. Der Verteidiger bat darum, kein Fahrverbot für seinen 21-jährigen Mandanten zu verhängen, da Ö. eine Fahrgastbeförderungserlaubnis habe. Berkan Ö. verdiene sein Geld für die Ausbildung als Bauzeichner damit, Kunden mit dem Auto durch Berlin zu fahren. "Die letzten vier Monate ohne Auto waren die Hölle für mich", so Ö., dem mit Anklageerhebung im Mai der Führerschein entzogen worden war. Doch Amtsrichter Tobias Kähne verhängte eine sechsmonatige Führerscheinsperre im Urteil. Erst nach Ablauf dieser Frist darf der 21-jährige erneut einen Führerschein beantragen. Die Zulassungsstelle entscheidet dann, wie es mit dem Verurteilten weitergeht: eventuell muss Berkan Ö. dann eine medizinisch-psychologische Begutachtung über sich ergehen lassen oder wieder mit der Fahrschule von vorn beginnen.

"Das Recht muss dem Unrecht nicht weichen"

Die Strafe sei für den Heranwachsenden nicht höher ausgefallen, so der Richter, weil Ö. noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten sei, auch nicht im Straßenverkehr. Außerdem habe das Opfer lediglich einen blauen Fleck am Oberarm erlitten. Der Richter belehrte Ö. nochmals, dass ein Radfahrer auf dem Radstreifen fahren und auch Autofahrer zur Rede stellen dürfe, wenn diese vorschriftswidrig auf dem Radstreifen unterwegs seien. "Das Recht muss dem Unrecht nicht weichen", so Kähne im Urteil.

Sendung: radioBerlin 88,8, 24.09.2018, 15:00 Uhr