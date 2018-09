dpa/Spether Audio: Antenne Brandenburg | 05.09.2018 | Lisa Steger | Bild: dpa/Spether

Mehr als drei Jahre - Lange Jugendstrafe für Sprengung eines Geldautomaten

05.09.18 | 17:32 Uhr

Ein 18-jähriger Potsdamer, der einen Geldautomaten im mecklenburgischen Lübz gesprengt hat, muss für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Er ist bereits wegen Raubes und Körperverletzung vorbestraft. Von Lisa Steger

Seit Anfang des Jahres 2016 wurden allein in Brandenburg 64 Geldautomaten gesprengt – und auch andere Bundesländer melden eine Zunahme solcher Taten. Doch auch die Aufklärung kommt voran. Im August verbuchte die Polizei einen Fahndungserfolg: Sie hob nach eigenen Angaben eine Bande aus, die für elf Sprengungen verantwortlich sein soll. Am Mittwoch verurteilte nun das Amtsgericht Potsdam den 18-jährigen Alexander E. für eine Geldautomatensprengung am 5. März diesen Jahres in Mecklenburg-Vorpommern zu einer langen Haftstrafe. Wegen seines jungen Alters wurde ihm der Prozess nicht dort gemacht, sondern an seinem Wohnort Potsdam. Eine Vorstrafe in Höhe von einem Jahr und zehn Monaten hatte Alexander E. ohnehin erst teilweise verbüßt. Daraus wurden nun nach dem Urteil des Jugendschöffengerichtes insgesamt drei Jahre und zwei Monate Jugendstrafe.

Richterin: "Kurve nicht gekriegt"

Sichtlich erschrocken nahm Alexander E. den Richterspruch auf. "Wir hatten beim letzten Prozess gehofft, dass Sie die Kurve kriegen, doch Sie haben sie nicht gekriegt", wandte sich Richterin Christine Rühl an den Angeklagten und attestierte ihm einen "erheblichen Erziehungsbedarf". Nur sein Geständnis habe eine noch höhere Strafe verhindert. Alexander E. war schon 18, als er die Tat beging. Er hätte also auch nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden können. Das Jugendschöffengericht entschied sich aber für das Jugendstrafrecht, weil die Vorgeschichte und der Bericht der Jugendgerichtshilfe große "Reifeverzögerungen" erkennen ließ: Alexander E. war schon in der Schule aggressiv. Er war zeitweise Förderschüler, ging nach der achten Klasse ab und hat keinen Schulabschluss. Zum Vater hat er keinen Kontakt, die Mutter kommt an ihn schon lange nicht mehr heran. Zuletzt habe der 18-Jährige nur noch herumgehangen, so der Bericht der Jugendgerichtshilfe – er habe "keinen strukturierten Tagesablauf" gehabt und und gekifft.

2015 ermittelte die Staatsanwalt gegen Alexander E. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und stellte das Ermittlungsverfahren ein. Kurz darauf bekam er vier Wochen Jugendarrest wegen einfachen und besonders schweren Diebstahls und Unterschlagung. Im November 2017 verurteilte ihn das Amtsgericht Potsdam, auch damals schon unter Vorsitz von Richterin Christine Rühle, zu einem Jahr und zehn Monaten Jugendstrafe. Es ging um eine lange Liste von Taten, darunter fünfmal Diebstahl sowie Raub und Körperverletzung. "Sie sind noch jung, mit 18 ist das Leben noch nicht vorbei", sagte die Richterin und appellierte an den Angeklagten, sich im Gefängnis um eine Ausbildung zu bemühen.

Gasgemisch in Automaten geleitet

Der 18-Jährige soll die Tat mit zwei Komplizen begangen haben. Einer von ihnen, ein erwachsener Mann aus Potsdam, wurde in Mecklenburg-Vorpommern für diese Tat im Juli zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Der andere Komplize ist noch unbekannt. Seinen Namen hat Alexander E. auch am Mittwoch nicht verraten. Auch, wer die Idee hatte, blieb unklar. Die Tat vom März 2018 verursachte einen hohen Schaden: Der Geldautomat wurde vollkommen zerstört, in der Hauswand zum Nachbarhaus klaffte ein großes Loch. "Es war ein lauter Knall, ich hatte Angst und versteckte mich unter einer Treppe", sagte Heidrun S. als Zeugin aus – sie war in jener Nacht draußen auf den Beinen, um sauberzumachen. Mit einem Schlauch hatten die Männer um 2:30 Uhr ein Gasgemisch ins Innere des Automaten geleitet und ihn durch ein Lautsprecherkabel mit einer Zündvorrichtung verbunden. Gezündet hatten die Männer das Gasgemisch von außen.

Größter Teil der Beute blieb zurück

Das Trio war noch dabei, die Beute in Höhe von 13.500 Euro in einem Auto mit falschen Kennzeichen zu verstauen, als schon die Polizei erschien. Die drei Täter flüchten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen, die Polizei konnte nicht schnell genug folgen. Den größten Teil des Geldes ließen die drei Komplizen in dem Wagen zurück. Gegen 7:30 Uhr Uhr sprach einer der Männer, ein Bündel Geldscheine in der Hand, eine Autofahrerin an und bat sie, die Männer zur nächsten Tankstelle zu fahren. Die Frau blieb misstrauisch und lehnte ab. Kurz vor 8 Uhr erreichten die beiden Männer die Tankstelle zu Fuß und orderten ein Taxi nach Potsdam. Sie sagten der Verkäuferin, sie seien "mit dem Auto liegengeblieben". Ihre Handys hätten sie im Wagen vergessen.

Mit Rauchgestank im Taxi aufgefallen

Der 32 Jahre alte Daniel Sch. erhielt den Chauffeur-Auftrag. "Ich wusste schon morgens um sieben, dass ein Automat in Lübz gesprengt worden war, der Ort hat ja nur tausend Einwohner", sagte der Taxifahrer als Zeuge. "Ich sagte ihnen, die Fahrt würde 180 Euro kosten. Sie zahlten 150 Euro an. Ihre Kleidung war zerrissen und schmutzig, sie stanken nach Qualm." Kurz nach Fahrtantritt dämmerte Daniel Sch., wen er chauffierte, und er verständigte per WhatsApp seinen Chef und die Polizei. "Die Polizei sagte zu mir: Fahren Sie langsam, wir kommen hinterher." Die beiden Männer auf dem Rücksitz, ahnungslos, liehen sich unterdessen das Handy des Fahrers aus und telefonierten mit dem dritten Mann: wo er sei, wie es ihm gehe. Um 10:30 Uhr fuhr das Taxi in Potsdam der Polizei in die Arme. Der Angeklagte gestand die Tat im Prozess. "Ich war's, mehr sage ich nicht", teilte er mit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Verteidiger Steffen Sauer prüft, ob er in Berufung geht. Dafür ist ab Mittwoch eine Woche Zeit.

