So lecker Tofu und gebratenes Gemüse auch sein mögen - in Berliner Kitas muss immer auch nicht-veganes Gericht angeboten werden. Rein vegane Ernährung von Kindern und Jugendlichen hält der Senat für "ungeeignet".

Vegane Kindergärten in Berlin müssen zusätzlich auch nicht-veganes Essen anbieten. Das teilte die Bildungsverwaltung in einer am Montag bekannt gewordenene Antwort auf eine Anfrage der AfD mit.

Die Kita-Aufsicht hat demnach bereits einem Träger die Auflage erteilt, eine Wahlmöglichkeit zwischen veganem und nicht-veganem Essensangebot anzubieten. Es handele sich um einen Träger, "dessen Konzeption bei der Neugründung einer Kita vorsah, ausschließlich veganes Essen anzubieten".

Ein weiterer Träger habe der Kita-Aufsicht zudem mitgeteilt, dass er nur noch veganes Essen anbietet. "Auch hier ist die Kita-Aufsicht zur Sicherstellung einer Wahlmöglichkeit tätig", heißt es von der Bildungsverwaltung.