Nicht gerade ein Zeugnis von Tierliebe: Ein Schlangenbesitzer hat in Berlin-Schöneberg eine verletzte Kornnatter in einem Karton ausgesetzt. Ein Anwohner entdeckte die Schlange am Montagabend auf einem Treppenabsatz zu einem Innenhof der Hochkirchstraße, berichtete die Polizei am Dienstag.

Kornnattern seien nicht giftg. Einen Besitzer konnten die Beamten demnach nicht ermitteln. Jetzt versorge ein Schlangenexperte die Natter.