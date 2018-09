Bild: dpa/Christian Charisius

Sorge um Sicherheit in Berlin - Verloren gemeldeter Streifenwagen war laut Polizei nie weg

28.09.18 | 13:30

Ein "in Verlust geratener Funkstreifenwagen" der Berliner Polizei ist nur vermeintlich abhandengekommen. Das am Donnerstag als fehlend gemeldete Polizeiauto sei nämlich, so die Polizei am Freitagmorgen auf Twitter, "nie wirklich verschwunden" gewesen. Die entsprechenden Kollegen hätten den Wagen bei der Abholung aus der Werkstatt schlicht nicht ausgetragen. Bereits am Donnerstagnachmittag sei der Streifenwagen wieder dort zurück gewesen, wo er hingehöre.

Berliner Behörden in großer Sorge

Ebenfalls am Donnerstag sollen laut "Tagesspiegel" alle Berliner Polizeidienststellen per Mail über das vermisste Fahrzeug informiert worden sein. Auch weil derzeit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf Staaatsbesuch in Berlin ist, habe der scheinbar abhanden gekommene Wagen bei den Berliner Behörden Sorgen um die Sicherheit ausgelöst.



Der Wagen war dem Zeitungsbericht zufolge in die Zentralwerkstatt für alle Streifenwagen der Berliner Polizei im Stadtteil Kreuzberg gebracht worden. Von dort soll er bereits am Samstag spurlos verschwunden sein - mitsamt Fahrzeugpapieren. Die Tankkarte und die Transponderkarte, die Zugang durch die Zufahrtstore der Polizeidienststellen verschafft, seien, so hieß es am Donnerstag, waren vorsichtshalber gesperrt worden.