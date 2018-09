Nach Informationen der Feuerwehr ist der Brand seit der Nacht aber unter Kontrolle. Auch der Brandgeruch in der Luft habe in der Prignitz deutlich nachgelassen, sagte Einsatzleiter Lars Wirwich am Morgen dem rbb. Über den Tag könnte der Wind aber wieder Qualmwolken herübertragen.

Einwohner von Wittenberge in der Prignitz sollten am Mittwoch Fenster und Türen weiterhin geschlossen halten. Grund sind die Rauchentwicklung und Gerüche nach dem Waldbrand bei Seehausen in Sachsen-Anhalt.

Das Feuer war am Dienstag an der Bahnstrecke zwischen Stendal und Wittenberge ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr gab es fünf Brandherde: in den Orten Seehausen und Osterburg, auf einem Feld, im Wald sowie an einer Böschung. An drei Stellen konnte der Brand gelöscht werden, zwei waren am Dienstagabend noch nicht unter Kontrolle. Einige Waldabschnitte standen zwischenzeitlich komplett in Flammen. Etwa 100 Einsätzkräfte versuchten, den Brand zu löschen, auch Feuerwehrleute aus der Prignitz hatten bei der Brandbekämpfung geholfen.

Noch sind sechzig bis siebzig Kameraden vor Ort, um Glutnester zu löschen. Ausgelöst wurde der Brand wohl durch Funkenflug durch einen Güterzug. Die Bahnstrecke zwischen Wittenberge und Stendal ist derzeit noch unterbrochen, die zwischenzeitlich gesperrte Bundesstraße 189 ist inzwischen wieder befahrbar.