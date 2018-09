Das Wandgemälde des in Berlin erschossenen Kriminellen und Clanmitglieds Nidal R. am Tempelhofer Feld soll übermalt werden. Das teilte die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt am Donnerstag mit. Damit soll laut Mitteilung eine weitere Stilisierung des Verbrechers verhindert werden. Wann die Maler anrücken, wollte die Senatsverwaltung nicht verraten. Offensichtlich befürchtet man Widerstand von Clanmitgliedern.

Die Übermalung und der Termin dafür werde in Absprache mit der Polizei festgelegt, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Das große gesprayte Bild des Getöteten am Tatort in der Oderstraße in Neukölln befindet sich auf der Rückseite eines kleinen Gebäudes, das in den Zaun auf der Ostseite des Tempelhofer Feldes integriert ist. Für das Gebäude ist die Firma Grün Berlin GmbH, die Parks betreut, zuständig. Das Unternehmen soll die Malerarbeiten in Auftrag geben. Die Polizei hatte Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Der Neuköllner Vize-Bürgermeister Falko Liecke (CDU) hatte von einem "Wallfahrtsort für ein schwerstkriminelles Clanmitglied" gesprochen. Er erinnerte an die Strafakte des Getöteten mit mehr als 100 Einträgen, darunter Raub, versuchter Totschlag und Körperverletzung.