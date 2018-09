"Mit E-Mail vom 04.06.2018 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass der Eigentümer das Gebiet einen Tag vor Herrentag (also am 29.05.2018) komplett beseitigt habe."

So formuliert die Senatsverwaltung die Vorkommnisse im Frühjahr an einem Hafenbecken in Köpenick in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Ein privater Hafenbesitzer im Rotschhafen in Schmöckwitz hatte dort eine rund 600 Quadratmeter große Halbinsel weggebaggert, um damit vermutlich sein Hafenareal zu erweitern.

Die Behörden hatten zwar bereits am 9. Mai Hinweise von einem Anwohner über die ersten Arbeiten erhalten, kamen aber nach eigenen Angaben erst am 15. Mai zu einer Kontrolle vor Ort und gelangten dabei nicht auf das betroffene Gelände. Schriftlich teilte ihnen dann Mitte Juni der Eigentümer mit, dass er die geschützte Insel weggebaggert habe. So jedenfalls lautet der Ablauf, wie Senat und der Bezirk Treptow-Köpenick den Tatbestand in ihrer gemeinsamen behördlichen Antwort auf die Anfrage darstellen.