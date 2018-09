Bild: dpa/Patrick Pleul

Temperatursturz um 12 Grad - Am Freitagnachmittag kommt der Herbst mit voller Wucht

21.09.18 | 10:43 Uhr

Am Vormittag zeigt sich der Sommer von seiner seit Monaten eingeübt sonnigen und heißen Seite. Zum vielleicht letzten Mal. Denn gegen Mittag wird der Herbst brachial über die Region hereinbrechen. Binnen Stunden sollen die Temperaturen um 12 Grad fallen.

Während sich das Wetter in Berlin und Brandenburg am Freitagmorgen, wie gehabt, sommerlich und schön bei Temperaturen um 30 Grad zeigt, ist das Ungemach schon im Anmarsch. Wer den seit April anhaltenden Sommer noch ein letztes Mal genießen will, muss dies in den Morgenstunden tun, so die aktuellen Wettervorhersagen.

Die kalte Elena erfasst Berlin und Brandenburg

Denn "ab Mittag erfasst uns die südostwärts ziehende Kaltfront Elena", sagt Meteogroup-Meteorologin Tanja Kraus-Lamprecht rbb|24. Elena erreiche zuerst die Prignitz, dann Berlin und ziehe von dort weiter Richtung Lausitz. Das Tief bringe der Region eine kräftige Abkühlung – die Temperaturen sinken innerhalb weniger Stunden auf Höchstwerte um die 17 Grad. Schauerartiger Regen sei zu erwarten mit stürmischen Böen. Zudem könne es Gewitter geben. "Es wird Zeit, die Jacke aus dem Schrank zu holen", sagt Kraus-Lamprecht. "Der endlose Sommer ist vorbei." Ab Samstag "wird es frisch", sagt die Meteorologin. Am nächsten Wochenende und in der kommenden Woche blieben die Temperaturen bei einem unbeständigen Sonne-Wolken-Mix unter der 20 Grad-Grenze. Damit nähere sich das Wetter den Normalwerten für die Jahreszeit an. Auch die Natur bekomme endlich den Niederschlag, auf den sie schon so lange warte.

Entwarnung in Sachen Waldbrandgefahr

Entwarnung gibt es durch den Temperaturrückgang und den Niederschlag dann auch in Sachen Waldbrandgefahr. Erst am Donnerstag hatte der Waldbrandschutzbeauftragte Brandenburgs, Raimund Engel, gesagt, es gelte in allen Landkreisen der Mark – bis auf die Prignitz – erneut die höchste Waldbrandstufe 5.

