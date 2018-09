Bild: rbb/Abendschau

Samstag ist World Cleanup Day - Gemeinsam Flaschen aus der Spree fischen

15.09.18 | 09:06 Uhr

Einfach die leere Bierflasche ins Wasser werfen? Das passiert ständig in Berlin. Die Stadt hat ein ausgewachsenes Müllproblem. Erstmals nimmt Deutschland nun am World Cleanup Day teil - auch Berlin und Potsdam sollen sauberer werden. Von Jacob Schuster und Eylül Tufan

Überquellende Abfalleimer, Parks voller Dosen und Flaschen: Städte wie Berlin oder Potsdam haben ganz offensichtlich ein Müllproblem. Diesen Eindruck bestätigt eine aktuelle Studie des Umweltbundesamts: Deutschland produziert mit Abstand den meisten Verpackungsmüll in ganz Europa.



Deutschland ist zum ersten Mal dabei

Ganz vorne dabei: die Berlinerinnen und Berliner mit durchschnittlich 246 Kilogramm pro Person im Jahr. Das ist deutlich mehr als der Bundesdurchschnitt von 188 Kilogramm je Einwohner. Das ist nicht nur ein Problem für die Straßenoptik. Besonders die Umwelt leidet unter der Verschmutzung. "Wenn wir so weitermachen, werden 2050 mehr Plastikabfälle als Fische in unseren Gewässern schwimmen", sagt Holger Holland, deutscher Projektleiter des "World Cleanup Day". "Unsere Generation ist gefragt, das zu ändern."

Aus diesem Grund fand im Jahr 2008 der erste "World Cleanup Day" statt. Die Idee dahinter: weltweit Menschen dafür zu gewinnen, an einem Tag im Jahr in ihrer Umgebung Abfall aufzusammeln, ihn zu recyceln oder zu entsorgen. Vorreiter war Estland: Vor zehn Jahren fanden sich dort 50.000 Menschen zusammen, um die Straßen, Gewässer und Wälder des Landes vom Müll zu befreien. Seither nehmen stetig immer mehr Länder und mehr Menschen am Aktionstag teil.

Deutschland ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Insgesamt beteiligen sich zum zehnten Jubiläum 150 Länder an der Saubermach-Aktion. Die Veranstalter hoffen, dass fünf Prozent der Weltbevölkerung dem Aufruf folgen. Laut Holger Holland soll am World Cleanup Day nicht nur saubergemacht werden, es geht auch um die symbolische Wirkung: "Der Aktionstag macht das Problem für alle greifbar, er bietet einen Einstieg in ein komplexes Thema."

Jeder ist eingeladen, mitzumachen

In ganz Deutschland sind viele kleine Aktionen geplant, bei denen Müll eingesammelt wird. Sie wurden von politischen Gruppen, Privatpersonen, Wirtschaftsverbänden, Hochschulnetzwerken, Feuerwehrgruppen oder anderen Vereinen angemeldet. "Grundsätzlich ist jeder eingeladen", sagt Holger Holland.

Auch in Berlin und Brandenburg möchten einige Initiativen ein Zeichen für die Umwelt setzen, so auch die "Wirtschaftsjunioren e.V.". Der Verein, der auch bemüht war, den Aktionstag überhaupt in Deutschland zu etablieren, meldete in Berlin und Potsdam Events an. In der Hauptstadt wollen die Freiwilligen den Volkspark Friedrichshain aufräumen und in Potsdam Wasser, Bahnhof und Innenstadt säubern.

Mit Booten und Müllgreifern bewaffnet auf die Spree

Die Gemeinschaft "Net Impact" schaute nach eigenen Angaben "mit zerbrochenem Herz zu, wie manche Berliner mit Lässigkeit nach dem Genuss eines kalten Getränkes am Spreeufer entlang einfach den Müll in die Spree warfen". Gegen diese Verschmutzung möchte die Gruppe am Samstag mit ihrer Aktion "Clean the Spree" etwas unternehmen. Mit Booten und Müllgreifern bewaffnet, wollen sich die Freiwilligen ans Ufer der Spree begeben und dem Müll den Kampf ansagen, Mitstreiter sind willkommen. "Wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können", schreiben die Organisatoren auf ihrer Website.

Der Text entstand im Rahmen der rbb-Sommerakademie 2018.