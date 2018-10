Rund 120 Fahrer werden in Berlin täglich geblitzt, weil sie über Rot gefahren sind. Mit über zwei Millionen Euro waren die stationären Blitzer im ersten Halbjahr 2018 wahre Goldgruben für das Land. Wir zeigen, wo sie am häufigsten auslösen.

Hier blitzt es in Berlin am häufigsten

Damit steht die Rotlichtüberwachungsanlage – so heißen die Geräte im Behördendeutsch - im Stadtteil Gesundbrunnen auf Platz eins der einträglichsten Blitzer-Säulen Berlins. Das geht aus der Antwort der Innenverwaltung auf eine kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Peter Trapp (CDU) (Link als PDF) hervor.

Die graue Säule mit den integrierten Kameras ist eigentlich nicht zu übersehen – noch dazu steht sie schräg gegenüber eines Krankenhauses. Und trotzdem lösten im ersten Halbjahr 2018 satte 4.000 Autofahrer das Blitzlicht aus – weil sie an der Osloer Straße, Ecke Koloniestraße über die rote Ampel fuhren.

Die Blitzersäulen und -kästen sollen in erster Linie der Verkehrserziehung dienen – wer über Rot fährt, riskiert schließlich schwere Unfälle. Doch wie aus der Anfrage hervorgeht, sind sie auch wahre Cash Cows für das Staatssäckel.

Rund 107.000 Euro kostete demnach die Installation einer neuen Blitzeranlage am Ernst-Reuter-Platz. Aufgestellt wurde das Gerät im April – und hatte drei Monate später schon über 200.000 Euro an Bußgeldern eingespielt. Alle 17 Blitzer zusammen brachten dem Land von Januar bis Ende Juni 2018 rund 2,2 Millionen Euro ein.

Im Jahr 2017 spülten sie sogar 4,2 Millionen Euro in die Kassen. Das Blitzer-Ranking sah da übrigens noch komplett anders aus. Im Vorjahr lag der Blitzer am Großen Stern Ecke Altonaer Straße auf Platz 1 - in diesem Jahr nur noch auf Rang 7.