Die Freiwilligen Feuerwehrleute in Mönchwinkel (Oder-Spree) mussten am Samstag zu einem Einsatz im eigenen Haus ausrücken. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach gegen 10:00 Uhr in einer Mülltonne ein Feuer aus - und diese Mülltonne stand im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Mönchwinkel.

Den Brand konnten die Feuerwehrleute rasch löschen; das Gebäude wirkt auf Fotos, die auf Facebook veröffentlicht wurden, intakt. Allerdings sei der Rauchschaden laut Leitstelle derzeit so groß, dass die Feuerwehr Mönchwinkel derzeit nicht mehr einsatzbereit sei. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Die Brandursache war zunächst unklar. Ein Zeuge hatte den Qualm bemerkt, der aus dem Gebäude drang und die Rettungskräfte alarmiert.