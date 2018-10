Bild: Gewerkschaft der Polizei

SPD-Politiker erstattet Anzeige - Polizisten klagen über kontaminiertes Wasser auf Berliner Wache

23.10.18 | 19:17 Uhr

Eine Berliner Polizeiwache muss derzeit mit Trinkwasser beliefert werden. Mitarbeiter hatten über Unwohlsein geklagt. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass das Trinkwasser kontaminiert ist. Es ist nicht das erste Mal, dass marode Wachen für Schlagzeilen sorgen.



Die Polizisten in der Wache am Augustaplatz in Berlin-Lichterfelde können derzeit kein Leitungswasser nutzen. "Den Kollegen am Augustaplatz hat man heute Trinkwasser vorbeigebracht", teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) dazu am Dienstag mit. Den Angaben zufolge besteht der Verdacht, dass das Trinkwasser auf der Dienststelle kontaminiert ist. Kollegen hätten zuletzt über Unwohlsein geklagt, hieß es von der GdP.

Polizeigewerkschaft fordert Einsicht in Testergebnisse

GdP-Vorstandsmitglied Thomas Spaniel erklärte dazu am Dienstag: "Der Umgang mit unseren Kollegen ist nach wie vor eine Katastrophe. Mittlerweile weiß jeder, dass wir in einer Vielzahl von maroden Gebäuden arbeiten, bei denen so richtig niemand weiß, was so alles hinter den Wänden lauert." Dienststellen und Personalräte hätten bei vorherigen Verdachtsfällen einer Trinkwasser-Kontamination auch keine Testergebnisse zu sehen bekommen, kritisierte Spaniel. Die Behördenleitungen hätten oftmals lediglich erklärt, das Wasser sei unbedenklich, detaillierte Ergebnisse seien mit Verweis auf Verträge mit der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) nicht herausgegeben worden. "Wir verlangen, dass man nicht länger beim Arbeitsschutz betteln muss, um irgendwas in die Hand zu bekommen."

Archivbild: In der Polizei-Direktion 5 in der Friesenstraße in Berlin läuft im Oktober 2017 nur braunes Wasser aus einem Wasserhahn. | Bild: GdP

Auf Nachfrage von rbb|24 bestätigte die Pressestelle der Polizei die Erkrankungen. "Zunächst klagten zwei Polizeibeamte über Unwohlsein. Eine Kollegin später ebenfalls. Ein Zusammenhang mit dem Genuss von Leitungswasser [...] konnte nicht ausgeschlossen werden", hieß es in einer schriftlichen Antwort. Als Sofortmaßnahme sei an den Türen zu allen Toiletten, Duschen und Teeküchen der Hinweis "Wasser nicht nutzen" angebracht worden. Bereits vergangene Woche seien Trinkwasserproben genommen worden, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen. Den Mitarbeitern in dem Gebäude werde Trinkwasser zur Verfügung gestellt.



Staatsanwaltschaft ermittelt trotz Anzeige nicht

Der Berliner SPD-Politiker Tom Schreiber nahm den Vorfall am Augustaplatz zum Anlass, erneut auf schlechte Arbeitsbedingungen bei der Polizei und Feuerwehr hinzuweisen: "Ob Schimmel, belastetes Wasser oder Rattenbefall. Ich nehme diese Missstände nicht mehr hin", schrieb Schreiber am Dienstag auf Twitter. Er Anzeige gestellt, "wegen Verletzung der Fürsorgepflicht". Wie die "Morgenpost" schreibt, erfolgte die Anzeige bereits im April 2018. Die Berliner Staatsanwaltschaft habe keine Ermittlungen eingeleitet, da keine konkreten Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat vorlägen.

Deckenplatte mit Fäkalien stürzte ins Damenklo

In Berlin gelten zahlreiche Polizeigebäude als marode. Schon zuvor gab es Probleme mit Schimmel oder defekten Toiletten. Auf dem Polizeiabschnitt 52 in der Friesenstraße beim ehemaligen Flughafen Tempelhof war braunes Wasser aus der Leitung gekommen. Laut "Morgenpost" stürzte im Februar bei einem anderen Polizeiabschnitt in Tempelhof eine Deckenplatte auf einem Damenklo herunter, inklusive Fäkalien, und verfehlte eine Beamtin nur knapp.