Bei einer Schlägerei in Berlin-Mitte sind zwei Männer schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag geriet gegen Mitternacht ein 24-Jähriger am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße in einen Streit mit zwei Männern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als die alarmierten Beamten eintrafen, schlugen die beiden 21- und 27-Jährigen auf den am Boden liegenden Mann ein. Die Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen, um sie davon abzubringen.