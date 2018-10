Ein Unfall hat am Freitagmorgen den Verkehr auf dem Berliner Stadtring behindert.



Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, waren in Höhe Sachsendamm zwei Fahrstreifen in Richtung Wedding gesperrt. Der Stau reichte bis zum Tunnel Britz. Der Tunnel wurde wegen des vielen Verkehrs gesperrt.

Inzwischen ist die Unfallstelle geräumt, der Tunnel wieder offen.