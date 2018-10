Brandenburg will wieder mehr der vom Aussterben bedrohten Aale in märkischen Gewässern ansiedeln. Dazu wurden am Donnerstag in Potsdam, Werder und Umgebung rund 400.000 Jungaale in der Havel ausgesetzt. Im laufenden Jahr würden insgesamt rund 900.000 Euro in die Erhöhung der Aalbestände in Brandenburg investiert, teilte das Umweltministerium in Potsdam mit.

Nach der Aktion in Potsdam wurden weitere Fische in der Umgebung von Werder ins Wasser gesetzt worden, sagte der Leiter des Pilotprojekts, Ronald Menzel, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Gegen den Rückgang der Aalbestände müsse weiter kontinuierlich gehandelt werden, betonte Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD). Ziel sei, dass mindestens 40 Prozent der ausgesetzten Aale nach ihrem bis zu 15 Jahre währenden Leben im Binnenwasser die Rückwanderung in die Laichgebiete in der Sargassosee im Atlantik vor den Bahamas antreten und erfolgreich zur Reproduktion des europäischen Aalbestands beitragen.

Die am Donnerstag ausgesetzten Jungaale wurden den Angaben zufolge im April an den Küsten Frankreichs als noch durchsichtige sogenannte Glasaale gefangen und zum Anfüttern in eine Anlage im niedersächsischen Haren an der Ems gebracht. Die mit der Elbe und der Oder verbundenen Gewässer in Brandenburg sind bereits seit Millionen Jahren Teil des Lebensraums des stark gefährdeten Europäischen Aals. Schätzungen zufolge seien früher allein in der Elbe jährlich 30 Millionen winziger Jungaale stromaufwärts gewandert und hätten ihr "zukünftiges Zuhause" in den zahlreichen Binnengewässern gesucht, hieß es weiter.

Heute leben in den Binnengewässern Brandenburgs nach Schätzungen des Instituts für Binnenfischerei in Potsdam-Sacrow zwischen 30 und 40 Millionen Aale aller Altersklassen, die nahezu alle aus Besatzmaßnahmen stammen, also vom Menschen wieder angesiedelt wurden. Zu den Gründen des starken Rückgangs der Aalbestände zählten unter anderem der Einbau von Stauanlagen in Flüssen, die den Aufstieg der Aale flussaufwärts zum Teil unmöglich machen, veränderte Temperaturen und Strömungen in den Ozeanen, die Zunahme der europäischen Kormoranpopulation sowie der massive Export von Glasaalen nach Asien.