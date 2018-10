Große Mehrheit der rbb|24-User will Grünen Pfeil behalten

28 Jahre nach der Wiedervereinigung sorgt der aus der DDR stammende Grüne Pfeil noch immer für Debatten. Viele Autofahrer wollen ihn behalten, viele Fußgänger lehnen ihn ab. Beim Voting auf rbb|24 sind die Blechpfeil-Enthusiasten allerdings klar in der Mehrheit.

Autofahrern erspart der Grüne Pfeil lästige Warterei an der Ampel: Auch bei Rot rechts abbiegen - mit dem aus der DDR übernommenen Verkehrszeichen geht das, allerdings auf Kosten schwächerer Verkehrsteilnehmer.

In einer groß angelegten Studie zu 75 Städten in Ost und West haben Unfallforscher der großen Versicherungen Kreuzungen mit Grünem Pfeil unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die allermeisten Autofahrer halten sich nicht an die Vorschriften, die beim Rechtsabbiegen mit dem Grünen Pfeil gelten.