Flughafenchef sieht sich bei vielen Problemen in Tegel machtlos

In Tegel müssen Fluggäste oft lange warten: ob aufs Einchecken oder ihr Gepäck. Der Berliner Airport ist an der Kapazitätsgrenze. Flughafen-Chef Lütke Daldrup sagte im rbb, der Flughafen dringe zwar auf Verbesserungen, durchsetzen könne er die aber nicht.

Der Flughafen Berlin-Tegel arbeitet seit Jahren an der Kapazitätsgrenze. Mindestens bis 2020 muss er noch durchhalten – vorausgesetzt der neue Hauptstadtflughafen BER geht dann an den Start. Tegel zeigt allerdings bereits jetzt deutliche Erschöpfungssymptome: Passagiere müssen sehr häufig sehr lange warten, ob auf das Einchecken, auf dem Rollfeld oder auf ihre Koffer. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Beschwerden zu dem Flughafen gegeben.

Es fehlen Mitarbeiter – und die, die da sind, sind überarbeitet und unterbezahlt. Die Flugzeugabfertiger sind bei den Dienstleisterfirmen Wisag und Aeroground angestellt, die ihre Aufträge von den Fluggesellschaften bekommen. Gespart wird hier, so heißt es, an Bezahlung und am Personal.