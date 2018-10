Zum "Tag der Allee" haben sich Verwaltung und Umweltschützer dafür ausgesprochen, mehr Alleebäume in Brandenburg zu pflanzen. Den Zahlen des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung zufolge wurden 2017 rund 10.000 Straßenbäume an den Landes- und Bundesstraßen Brandenburgs gepflanzt. Das sind umgerechnet rund 21 Kilometer Alleebäume und 8,1 Kilometer Baumreihen, also Bepflanzungen an einer Straßenseite.