Neun von zehn Deutschen nutzen regelmäßig Angebote im Netz, rund 77 Prozent sogar täglich. Das ist das Ergebnis der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie. Die Untersuchung zeigt: Die Netznutzung steigt in Deutschland weiter rasant an.

Die Nutzung von Medien und Kommunikation via Internet steigt in Deutschland rasant. In ihrer aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie erhoben die Statistiker, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr noch einmal knapp eine Million Internetnutzer hinzugekommen sind.

Auch die Nutzungszeit ist demnach weiter gestiegen: Der größte Zuwachs entfällt auf das Sehen, Hören und Lesen von Inhalten sowie auf die Kommunikation im Netz. Zu diesen zentralen Ergebnissen kommt die Studie 2018 im Auftrag der ARD/ZDF-Medienkommission.