Die A13 in Richtung Berlin ist am Donnerstagvormittag zwischen Staakow und Baruth/Mark voll gesperrt worden. An einem Stauende vor einer Baustelle sind drei Lkw ineinander gefahren. Es staut sich ab Freiwalde. Der Verkehr wird ab Staakow abgeleitet.

Auch auf der Berliner Stadtautobahn hat es am Morgen gekracht. Nach einem Unfall im Tunnel Ortsteil Britz ist die A100 in Richtung Neukölln voll gesperrt worden. Drei Pkw sind beim Spurwechsel ineinander gefahren. Es staut sich ab Tempelhofer Damm.