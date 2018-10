2015 erfasst ein Autofahrer eine Fußgängerin. 16 Monate später stirbt sie. Jetzt hat das Amtsgericht Tiergarten eine Bewährungsstrafe gegen ihn verhängt. So ein Unfall könne jedem passieren, so der Richter. Von Ulf Morling

Mit 55 Stundenkilometern und ohne zu Bremsen war Michael G. (42) im Dezember 2015 in die Fußgängerin hineingefahren. Die 68-jährige hatte die andere Straßenseite der Friedrichshagener Straße fast erreicht. G. war am Tattag zwar wieder einmal ohne Führerschein unterwegs und hatte Kokain konsumiert, doch die Annahme, dass das Auswirkungen auf das Unglück gehabt hätte, sei "reine Spekulation", hieß es im Urteil. Auch einem "völlig unauffälligen Autofahrer" könne so ein Unfall passieren.

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat am Mittwoch einen Autofahrer zu anderthalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Er hatte 2015 in Berlin-Köpenick eine 68-jährige Frau mit seinem Auto erfasst. Nach 16 Monaten Wachkoma war das Opfer im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Zehn Monate vor der tödlichen Unfallfahrt war G. in Berlin wiederholt ohne Führerschein erwischt worden. Bevor es allerdigns in dem Fall zu einer Verurteilung kam, geschah der folgenschwere Unfall in Köpenick. "Ich bin in psychologischer Behandlung seit dem Unfall und besonders, nachdem die Dame gestorben ist", sagte der Angeklagte im Prozess.

Der Autofahrer Michael G. ist strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt: Bereits 2011 wurde er in Hamburg zu einer Geldstrafe von 1.400 Euro verurteilt, nachdem er bei einer Kontrolle einen gefälschten polnischen Führerschein vorgezeigt hatte. "Ich habe den Führerschein in Polen gemacht", behauptet er bis heute. Auf die Frage des vorsitzenden Richters André Muhmood, welche staatliche Stelle in Polen denn falsche Papiere ausstelle, bleibt der Angeklagte eine Antwort schuldig.

Die Staatsanwaltschaft brachte in der Verhandlung zum Ausdruck, Michael G. für einen chronischen Straftäter im Straßenverkehr zu halten, der sich bisher von seinen Verurteilungen nicht habe abschrecken lassen. Auch müsse man der Bevölkerung vermitteln, dass die Justiz ein solches Verhalten nicht toleriere, das obendrein zum Tod einer Fußgängerin geführt habe. "Er hat bis heute nicht eingesehen, dass man in Deutschland nicht ohne Führerschein Auto fahren darf", sagte der Staatsanwalt und forderte eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten für den Autofahrer. Aus seiner Sicht sollte es unter keinen Umständen eine Bewährungsstrafe geben. Die Verteidigerin des Angeklagten hingegen plädierte auf eine "geringe Bewährungsstrafe".

Das Schöffengericht, bestehend aus dem vorsitzenden Berufsrichter und zwei Schöffen, die ihn bei der Urteilsberatung überstimmen könnten, entsprach am Ende dem Wunsch der Verteidigung und legte eine Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung und Fahrens ohne Führerschein fest. Michael G. sei am Tattag "ordnungsgemäß" und nicht viel zu schnell gefahren. Die querende Fußgängerin hätte sich vergewissern müssen, dass die Straße gefahrlos passierbar sei, denn das Auto des Angeklagten sei bevorrechtigt gewesen.

"Jedem im Gerichtssaal kann so ein Unfall passieren", erklärte Richter Muhmood in der Urteilsbegründung, "auch einem völlig unauffälligen Autofahrer, der noch nicht einmal einen Punkt in Flensburg hat." Einem Zuschauer platzte nach diesem Satz der Kragen: "Da muss man vielleicht langsam fahren, wenn es dunkel ist", fuhr er dazwischen. Das Gericht ließ sich jedoch nicht beirren: In erster Linie sei das Geschehen ein Unglücksfall mit unerträglichen Konsequenzen. Es sei nicht nachgewiesen, dass das Fahrverhalten des Angeklagten in irgendeiner Weise vom Fahren ohne Führerschein oder dem genossenen Kokain abhängig gewesen sei. "Es war in erster Linie eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das wird es immer geben", so Richter Muhmood.

Der Fahrerfehler des Angeklagten liege allenfalls im untersten Bereich. Da sich der Angeklagte seit dem Unfall vor knapp drei Jahren nichts mehr habe zuschulden kommen lassen, könne man ihm eine positive Sozialprognose stellen und seine Strafe zur Bewährung aussetzen. "Wenn aber in der Bewährungszeit von drei Jahren wieder irgendetwas passiert", so der vorsitzende Richter zum Angeklagten, "das würde für Sie mit Brief und Siegel Gefängnis bedeuten."