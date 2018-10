Mehr als eine Handvoll Pkw sind am frühen Mittwochmorgen in Berlin-Charlottenburg durch Feuer zerstört worden, zwei weitere wurden beschädigt. Es soll sich ausschließlich um Oberklassewagen handeln. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Gleich acht Autos sind in der Nacht zu Mittwoch auf dem Gelände der Mercedes-Benz-Niederlassung am Salzufer in Berlin-Charlottenburg in Flammen aufgegangen.

Zudem sind zwei weitere Autos dabei beschädigt worden, teilte eine Sprecherin der Berliner Feuerwehr rbb|24 am Morgen mit. Betroffen waren ausschließlich Oberklassefahrzeuge.