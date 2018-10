Weiterer Bauabschnitt am Karower Kreuz fertig

Die Deutsche Bahn hat einen weiteren Bauabschnitt am Karower Kreuz nördlich von Berlin beendet. Dadurch fährt ab 12. Oktober der RE3 wieder direkt in die Hauptstadt und die Fahrtzeit verringert sich so um 20 Minuten. Die vergangenen 17 Monate war der RE3 über Lichtenberg umgeleitet worden.