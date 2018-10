Letzte Bauarbeiten am Ostkreuz

Für Fahrgäste der S-Bahn-Linien S5, S7 und S75 aktuell nichts Neues: Nach Sperrungen diese Woche starten in der kommenden die "letzten großen Arbeiten" zur Fertigstellung am Ostkreuz. Das bedeutet Vollausfall der Züge im Osten.

Für die Ostkreuz-Bauarbeiten startet der erste Abschnitt am Freitag, den 2. November um 4 Uhr morgens. Bis Dienstagnacht 1.30 Uhr sind die S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 sowie die S9 betroffen. Zwischen Ostkreuz und Alexanderplatzen verkehren gar keine S-Bahnen. Die S3 ist zusätzlich bis Karlshorst unterbrochen, die S5 bis Lichtenberg und die S9 bis Treptower Park. Die Ringbahn ist nicht betroffen.

Mitte November soll der Bahnhof Berlin-Ostkreuz nach mehr als einem Jahrzehnt der Bauarbeiten wieder voll in Betrieb gehen. Dazu sind ab kommender Woche Freitag die "letzten großen Arbeiten" geplant, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte - und die werden zu erheblichen Einschränkungen auf den Ost-West-Strecken der S-Bahn führen.

S3 und S75 sind auch in den zwei folgenden Bauabschnitten betroffen: Am 6. November und vom 7. bis 9. November ist die Strecke zwischen Karlshorst, bzw. Erkner und Ostkreuz gesperrt.

Seit Mittwoch verteilt die Deutsche Bahn Flyer mit den genauen Informationen zu den Sperrungen der betroffenen Strecken. Es wird ein umfangreicher Ersatzverkehr eingerichtet, darüber informiert die Bahn auch im Internet unter s-bahn.berlin und über die App.

Laut Mitteilung werden in den vier Bauphasen Prüfungen und Abnahmen zur Inbetriebnahme der Viergleisigkeit zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof vorgenommen, zudem werde an der Leit- und Sicherungstechnik gearbeitet. Desweiteren finden Signal- und Kabeltiefbauarbeiten für ein Zugbeeinflussungssystem zwischen Lichtenberg und Nöldnerplatz statt. Am Ostbahnhof müssen Schwellen ausgewechselt werden.