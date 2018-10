SB Berlin Donnerstag, 18.10.2018 | 19:14 Uhr

Ob Frau Kern vom BBU für ihre Auskunft auch die Haftung übernehmen würde? Sicher nicht.

Herr Bodis sollte als Jurist wissen, dass Schweigen im Privatrecht keine Zustimmung ist, es sei denn, es wurde so vereinbart, was bestimmt in keinem Mietvertrag der Fall ist.

Gesamt musste wohl schnell eine mediale Beruhigungspille verteilt werden, da an diesem Beispiel besonders offensichtlich wird, welcher Murks mit der DSGVO in Brüssel gemacht und vom nationalen Gesetzgeber wie immer ohne Kritik EU-hörig in nationales Recht übernommen wurde.

Die Unpraktikabilität von Recht ist übrigens kein Maßstab für seine Nichtanwendung, wie Frau Kern meint.