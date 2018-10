Zum Abschluss der Gedenkfahrt versammelten sich die Biker am Mittag zu einem ökumenischen Gedenkgottesdienst an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Mit einem Motorradkorso durch die Hauptstadt ist am Sonntag an die in dieser Saison gestorbenen Biker aus Berlin und Brandenburg erinnert worden. An der mehrstündigen Mahn- und Gedenkfahrt beteiligten sich laut Veranstalter Biker und Mitfahrer mit rund 800 Maschinen.

Die zum 45. Mal stattfindende Gedenkfahrt startete in Berlin-Mariendorf. Den Gottesdienst unter dem Motto "Abschied" gestaltete die Gruppe Christ und Motorrad in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Motorrad-Pfarrer Bernd Schade und dem katholischen Pfarrer Frank Felgner.

Die erste Gedenkfahrt für verunglückte Biker in Berlin fand am 10. März 1974 statt. Damals führte Bernd-Jürgen Hamann, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Berlin-Mariendorf, einen Korso von 300 Motorrädern an. Er führte von der an der Avus gelegenen "Spinnerbrücke" zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wo ein Trauergottesdienst für einen verunglückten Motorradfahrer stattfand. Seitdem haben sich den Angaben zufolge zahlreiche christliche Motorradgruppen gebildet.

Der Leitsatz der christlichen Motorradfahrer ist: "Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann!"

