Bild: dpa/Patrick Pleul

Rekordwerte an den Messstationen - So warm war der 30. Oktober noch nie

30.10.18 | 17:04 Uhr

Der Sommer hatte es in sich, aber auch der Herbst ist viel zu warm: Am Dienstag wurde in Berlin die höchste Temperatur aufgezeichnet, die an einem 30. Oktober jemals gemessen wurde. Aber: Insgesamt ist der Monat Oktober schon mal wärmer gewesen.



Berlin hat am Dienstag den wärmsten 30. Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Wie das Meteorologische Institut der FU Berlin mitteilte, wurden in Berlin-Dahlem am Mittag um 12.00 Uhr 21,1 Grad gemessen. Die bisherige Höchsttemperatur für diesen Tag war 1942 mit 18,5 Grad registriert worden.

Grund für den Temperaturrekord ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Warmfront, die durch ein von Süden vorüberziehendes Tiefdruckgebiet entsteht. Für die Nacht zu Mittwoch werden mehr Wolken und ein Temperaturrückgang auf Werte zwischen sechs und acht Grad erwartet.

Nur 2001 war der Oktober in Berlin noch wärmer

Auch insgesamt war der Oktober ungewöhnlich warm und trocken. Die in Berlin gemessene Durchschnittstemperatur lag bei 11,2 Grad Celsius, teilte der DWD am Dienstag mit. Das ist deutlich über dem langjährigen Mittelwert von 9,6 Grad, der der international verwendeten Referenzperiode von 1961 bis 1990 entstammt.* Noch wärmer war der Oktober in Berlin nur 2001: Damals wurden im Monatsmittel laut DWD 12,5 Grad gemessen. Die Sonnenscheindauer in Berlin lag im Oktober bei rund 165 Stunden. Der Niederschlag in der Hauptstadt beschränkte sich mit rund 15 Litern pro Quadratmeter auf weniger als die Hälfte der Referenzperiode (35 Liter pro Quadratmeter).

Zu warm und zu trocken auch in Brandenburg

Auch in Brandenburg fällt der Herbst bisher deutlich wärmer und trockener als üblich aus. Durchschnittlich wurden 10,9 Grad gemessen (gegenüber 9,3 Grad im langjährigen Mittel). Wie für Berlin gilt auch für die Mark: Der Oktober 2018 war überdurchschnittlich warm, aber nicht so warm wie im Jahr 2001. Damals wurden in Brandenburg sogar 13,3 Grad gemessen, ebenso wie im Jahr 1907. Die Sonne schien im Oktober mehr als 160 Stunden über Brandenburg. Der Niederschlag beschränkte sich mit nur 20 Litern pro Quadratmeter auf etwas mehr als die Hälfte der Referenzperiode (37 Liter pro Quadratmeter).

Auch auf Bundesebene war der Oktober mit einer Mitteltemperatur von 10,7 Grad Celsius überdurchschnittlich warm. Bis Mitte des Monats wurden Werte von deutlich über 20 Grad gemessen. Tönisvorst bei Krefeld (Nordrhein-Westfalen) meldete am 13. Oktober die bundesweit höchste Temperatur von 28,6 Grad. * Die international verwendete Referenzperiode umfasst jeweils 30 Jahre. Derzeit reicht sie von 1961 bis 1990. Eine neue Referenzperiode wird es erst ab 2021 geben. Diese wird dann den Zeitraum 1991 bis 2020 umfassen. Auch andere Vergleichszeiträume sind zwar möglich; um etwas über klimatische Veränderungen sagen zu können, sind aus Sicht der Meteorologen aber immer 30 Jahre erforderlich. Sendung: Inforadio, 30. Oktober 2018, 17.00 Uhr