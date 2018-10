Schwerer Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg: Ein Autofahrer ist vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme in eine Gruppe von Menschen gefahren - mindestens fünf Personen wurden verletzt. Außerdem wurde ein Gebäude schwer beschädigt.

In Berlin-Charlottenburg hat ein Autofahrer am Freitag die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Fußgängergruppe gefahren. Anschließend raste der Wagen in ein Café und kam dort zum Stehen.



Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden nach Augenzeugenberichten mindestens fünf Personen verletzt. An dem Gebäude soll es zu erheblichen Schäden gekommen sein.