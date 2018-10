BVG Abbonennt Berlin Sonntag, 07.10.2018 | 10:26 Uhr

@rbb Gibt es Grenzwerte für die Luftreinhaltung in U-Bahnhöfen? Könntet ihr da bitte mal Messungen mit der TU durchführen. Zum Beispel am Alex auf dem Bahnsteig der U8 bekomme ich oft Atembeschwerden - ist die Luft da tatsächlich schlechter als auf der Stadtautobahn? "Auch geringe Mengen ungefährlichen Theaterrauchs könnten auffallen" An vielen Bahnhöfen wird so viel geraucht, dass die Feuerwehr diese für Entlüftungsübungen nutzen kann; z.B. auch Herrmannplatz, Kottbusser Tor, ... besonders bei schlechtem Wetter und in den Stoßzeiten.

@rbb Plant die BVG eine Verbesserrung der Luftqualität in den Bahnhöfen? Zum Beispiel durch bessere Belüftungen - oder Entlüftungen in den Backshops - und den Verzicht auf den Verkauf von Tabakprodukten in den Bahnhöfen?