Ein 27-Jähriger steht ab Montag wegen des gewaltsamen Todes eines Priesters in Berlin-Charlottenburg steht ein 27-Jähriger vor dem Landgericht. Der Angeklagte soll das 54 Jahre alte Opfer in einem Büro der französischsprachigen katholischen Kirchengemeinde in Berlin mit Holzfiguren und einem Blumenkübel erschlagen haben.