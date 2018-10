Die zwei Todesfälle in Berlin-Charlottenburg vom Donnerstag sind aufgeklärt. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin vom Freitag hervor.

Demnach gerieten die 24 und 54 Jahre alten Männer kurz vor 17 Uhr in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Mommsenstraße in Streit. Der 24-Jährige tötete den Angaben zufolge schließlich den Älteren mit einem Messer - der 54-Jährige wurde später in der Wohnung in einem Hinterhaus in der Mommsenstraße Ecke Leibnizstraße gefunden.

Anschließend sei der 24-Jährige über das Dach des Hauses auf das danebenliegende Gebäude gelaufen und fast gleichzeitig mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte in die Tiefe gesprungen. Diese hätten noch versucht, dem Mann zu helfen, allerdings vergeblich.



Nach Informationen der "Berliner Zeitung" und "B.Z." wohnte der 24-Jährige bei seinem Opfer zur Untermiete. Auslöser des Streits war demzufolge Geld.