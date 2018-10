rbb Video: rbb|24 | 27.10.2018 | Bild: rbb

Jahrestag des letzten Flugs - "Traueranzeige" erinnert an das Ende von Air Berlin

27.10.18 | 12:26 Uhr

Zum letzten Mal landet eine Maschine der glücklosen Airline in Tegel, aus Wasserwerfern schießen Fontänen, viele Mitarbeiter sind völlig aufgelöst - seit einem Jahr existiert Air Berlin nicht mehr. Am Samstag erinnert eine Traueranzeige in mehreren Zeitungen daran.



Der letzte Air-Berlin-Flug sollte eigentlich die Flugnummer AB6210 tragen. Als die Maschine abhob, wurde sie auf der Website flightradar24.com allerdings mit BER4EVR angezeigt: Eine letzte Verneigung vor der Airline, die wie keine andere mit Berlin verbunden war. Vor genau einem Jahr, am 27. Oktober 2017 um 23.45 Uhr, setzte diese Maschine aus München, auf der Landebahn des Flughafens Tegel auf - dort, wo im April 1979 die Geschichte von Air Berlin mit einem Flug nach Mallorca begonnen hatte.

Traueranzeige erinnert an den Todestag von Air Berlin

Wie groß die Trauer über den Abschied von Air Berlin noch heute ist, wurde am Samstag deutlich: Ein Jahr nach dem letzten Flug ist in mehreren Tageszeitungen eine "Traueranzeige" für die Airline erschienen: "In liebevoller Erinnerung - zum 1. Todestag der Air Berlin", heißt es dort. Unterzeichnet ist die Anzeige von 8.000 ehemaligen Mitarbeitern, 30 Millionen Passagieren - und der "Moral". Dem Online-Magazin "airliners.de" nach soll die Todesanzeige von "mehreren ehemaligen Mitarbeitern" geschaltet worden sein.

Tränen, Wehmut, Abschiedsschmerz

Unter #AirBerlin äußern sich bis heute viele Passagiere in sozialen Medien voller Wehmut. Trauer herrscht aber auch bei den Flugbegleitern und -begleiterinnen. Als eine Stewardess im Herbst 2017 ihre übliche Durchsage machen will, überwältigt sie der Abschiedsschmerz, berichtet damals ein Fluggast: die Stimme versagt, ihr kommen die Tränen. Auch auf den Flughäfen herrscht den ganzen Tag über Abschiedsstimmung - und auf den letzten Bordkarten ist zu lesen: "Take care! Tschüss und Bye bye!" Der letzte Berlin-Flug war schon Wochen vorher ausverkauft. An Bord war am 27. Oktober dann auch der Neu-Gründer und langjährige Chef von Air Berlin, Joachim Hunold. Er hatte das 1978 gegründete US-Unternehmen 1991 neu aufgestellt und bis 2011 geleitet. In diesen 20 Jahren machte er die Fluggesellschaft zur zweitgrößten Deutschlands. Das schnelle Wachstum wurde aber zum Problem. Die scharfe Konkurrenz durch Billigflieger führte letztlich zu jahrelangen Verlusten und zu mehreren Wechseln an der Spitze des Unternehmens. Im August 2017 meldete Air Berlin Insolvenz an.

"Viele von uns haben noch keinen Job"

Alle rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Air Berlin mussten sich für immer von ihrer Airline verabschieden - doch die meisten von ihnen haben inzwischen einen neuen Job gefunden, zum Beispiel bei den Airlines, die Air Berlin untereinander aufgeteilt haben. Nach rbb-Informationen sind rund 3.000 Air-Berliner bei der Lufthansa-Billig-Tochter Eurowings untergekommen, weitere 400 beim Konkurrenten Easyjet, darunter auch der Kapitän des letztes Air-Berlin-Flugs von vor einem Jahr, David McCaleb. Genauere Zahlen sind schwer zu bekommen - denn viele der früheren Air-Berlin-Mitarbeiter haben sich nicht über Vermittler, sondern auf eigene Faust einen neuen Job gesucht. "Im Großen und Ganzen ist es uns nicht bange um diese Mitarbeiter", hatte Christoph Möller, Leiter der Arbeitsagentur Berlin-Nord und Mitglied im Air-Berlin-Gläubigerausschuss, im Frühjahr 2018 gesagt. Es seien etwa Fachleute für Buchhaltung, Marketing und Personalmanagement darunter. "Und die Berliner Wirtschaft ist im Moment sehr aufnahmefähig." Doch nicht alle haben es so gut getroffen: "Viele von uns haben noch keinen Job", sagt McCaleb in dieser Woche dem rbb. Das gelte auch für zahlreiche Flugbegleiterinnen oder Bodenpersonal.

Beim Ausstieg nach dem Air Berlin-Flug habe es stets: ein Schokoherz

Air Berlin-Nachlass kommt ins Deutsche Technikmuseum

Viele der ehemaligen Fluggäste von Air Berlin denken noch heute gerne an die Airline zurück und haben eines der berühmten Schokoherzen, die auf jedem Flug gereicht wurden, aufbewahrt. Eine ganze Reihe von Ausrüstungsgegenständen und Accessoires ist inzwischen auch in den Fundus des Deutschen Technikmuseums aufgenommen worden, darunter die Uniform, die Air-Berlin-Pilot David McCaleb auf seinem letzten Flug getragen hat, und eine ganze Kiste mit den allseits beliebten roten Herzen (Ablaufdatum war August 2018). Wann sie im Museum zu sehen sein werden, ist allerdings noch offen.

Das Gate ist geschlossen

Bild: Andreas Altwein Nach West-Berlin dürfen Ende der 70er Jahre nur Fluglinien der westlichen Siegermächte fliegen. Für die Lufthansa ist Tegel bis nach der Wiedervereinigung tabu. Der US-Pilot Kim Lundgren gründet 1978 die Fluggesellschaft Air Berlin Inc. mit Sitz in Miami. Nach der Wiedervereinigung stellte der Unternehmer Joachim Hunold, hier 1998 mit Berlins Regierendem Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU), Air Berlin neu auf.



Bild: Julian Stratenschulte Hunold und Lindgren wagen 1991 einen Neustart und gründen die deutsche Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG. Hunold übernimmt fortan die Unternehmensführung und beginnt Ende der neunziger Jahre damit, täglich Flüge nach Palma de Mallorca von Berlin, Düsseldorf und Paderborn einzurichten. Der Mallorca-Shuttle markiert den Aufstieg der Airline, die sich nun auf Flugziele mit hohem touristischen Aufkommen konzentriert.

Bild: APA Schon nach ein paar sehr erfolgreichen Jahren scheint es, als ob das Unternehmen nicht schnell genug wachsen kann, um die Vorstellungen Hunolds zu erfüllen. Er beginnt andere Unternehmen aufzukaufen oder sich an ihnen zu beteiligen. 2004 übernimmt Air Berlin 24 Prozent der Niki Luftfahrt GmbH, die Airline des ehemaligen Formel-1-Piloten Niki Lauda.



Bild: Imago/ Hoffmann Zwei Jahre später bringt Hunold Air Berlin an die Börse. Der Ausgabekurs wird auf zwölf Euro pro Aktie festgelegt. Ursprünglich waren 17,30 Euro angesetzt, was sich aber als zu optimistisch erweist. Nach dem Börsengang expandiert das Unternehmen und übernimmt 2007 die Fluggesellschaft LTU.



Bild: dpa/Eva Oertwig Glänzender Erfolg: In den Jahren 2006 und 2007 macht das Unternehmen zusammen über 60 Millionen Euro Gewinn. Hier ist Air-Berlin-Chef Hunold mit Heiner Lauterbach (M.) und Veronica Ferres (2.v.r.) auf der Bambi-Gala zu sehen.



Bild: dpa/Jannis Mattar Rasanter Aufstieg: Im Juli 2010 tritt Air Berlin der Luffahrtallianz Oneworld bei. Kurze Zeit später gibt es Code-Share-Vereinbarungen mit American Airlines, British Airways oder Iberia, wodurch neue Kundenkreise erschlossen werden können. Ab 2011 gibt es auch Direktflüge zwischen Berlin und New York, ein erster Schritt weg vom Markt der Ferienflieger und hin zu den traditionellen Anbietern mit ihren Drehkreuzen.



Bild: dpa Das schnelle Wachstum kommt allerdings mit einem teuren Preis: Wegen der anhaltenden Verluste seit 2008 Hunold 2011 als Unternehmenschef abtreten. Für ihn kommt der ehemalige Bahn-Chef Hartmut Mehdorn. Im selben Jahr steigt die arabische Fluggesellschaft Etihad Airways unter Führung des Australiers James Hogan als größter Einzelaktionär bei Air Berlin ein.



Bild: Wolfgang Kumm/imago Durch die Kooperation vergrößert sich das Angebot an Flugzielen mit Air-Berlin-Flugnummer schlagartig. Allerdings verlieren die deutschen ihre Direktverbindungen nach Asien. Statt nach Bangkok oder auf die Malediven fliegt Air Berlin nun nach Abu Dhabi, um das Drehkreuz von Etihad zu füttern.



Bild: dpa Die roten Zahlen bleiben und Mehdorn muss 2013 seinen Sitz als Vorsitzender räumen. Er wechselt ausgerechnet an die Spitze der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) und soll nun die desaströsen Verhältnisse auf der Baustelle des BER in den Griff bekommen. Als Chef von Air Berlin hatte Mehdorn kurz zuvor noch eine Klage gegen die FBB angestrengt, weil der Airline nach der geplatzten Flughafeneröffnung jeden Monat Kosten in Millionenhöhe entstanden waren.

Bild: Eventpress Radke Nachfolger wird der Österreicher Wolfgang Prock, der bereits Chief Strategy Officer bei Air Berlin war. Im selben Monat kündigt Prock unter anderem den Abbau von etwa 900 Arbeitsplätzen an. Die Mitarbeiter müssen sich seinen Namen allerdings nicht lange merken.



Bild: picture alliance Im April 2014 muss Air Berlin einen Rekordverlust von 315,5 Millionen Euro vermelden. Anteilseigner Etihad Airways hilft mit einer 300 Millionen Euro schweren unbefristeten Wandelanleihe. Im November tritt Prock zurück, Nachfolger wird der Manager Stefan Pichler (Mitte). Hier mit der damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (beide SPD) zu sehen.

Bild: dpa-Zentralbild Ab Juli 2016 besitzt Air Berlin keine eigenen Flugzeuge mehr. Fortan wird die gesamte Flotte geleast. Ob das wirklich Kosten spart, darf bezweifelt werden. Denn die Flugzeuge kommen von überall her. Die Innenausstattung entspricht teilweise nicht dem, was die Kunden gewohnt sind. Andere Maschinen müssen viel öfter gerwartet werden, als die Mechaniker es aus den Jahren zuvor gewohnt waren.



Bild: dpa Ein halbes Jahr später wird auch Pichler abgelöst. Der ehemalige Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird neuer CEO. Bis 2016 hatten sich 1,14 Milliarden Schulden bei der Airline angesammelt. Als Winkelmann im August 2017 die Insolvenz verkündet, sind die Verbindlichkeiten auf fast zwei Milliarden Euro gestiegen.

Bild: imago/Ralph Peters Innerhalb weniger Jahre war Air Berlin zur zweitgrößten deutschen Fluglinie Deutschlands nach der Lufthansa aufgestiegen. Nun verlieren Tausende Mitarbeiter ihren Job.

Die berühmten Air Berlin Herzen werden am 27. Oktober 2017 zum letzten Mal ausgeteilt. Um 23.45 Uhr landet der letzte Flug aus München auf dem Flughafen Tegel. | Weitere Bildergalerien | Sendung: Abendschau, 17.08.2018, 19.30 Uhr

