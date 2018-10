Die Einwohnerzahl Berlins hat sich auch in diesem Jahr vergrößert: In der Hauptstadt waren am 30. Juni dieses Jahres deutlich mehr als 3,7 Millionen Menschen gemeldet. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg nannte am Dienstag die Zahl von 3.723.914 mit Hauptwohnsitz in Berlin gemeldeten Menschen.



Dabei schwächte sich das Wachstum der Stadt etwas ab. Im ersten Halbjahr 2018 kamen etwa 12.000 Menschen dazu. Zuvor waren es seit 2011 jeweils zwischen 40.000 und 60.000 Menschen pro Jahr. Seit Ende 2011 wuchs die Hauptstadt so um 300.000 Menschen, die im Einwohnermelderegister erfasst wurden.