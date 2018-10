Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Mitte suchen die Ermittler jetzt nach einem weiteren Fahrzeug. Wie Generalstaatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, könnte auch ein silberfarbener 2er BMW eine Rolle bei der Tat gespielt haben. Sie bitten Zeugen, die dieses Fahrzeug am Freitag rund um den Tatort in der Alexanderstraße bemerkt haben, sich zu melden. Weitere Einzelheiten zu dem dritten Fahrzeug teilten die Ermittler nicht mit.

Bei dem Überfall am vergangenen Freitag hatten mehrere maskierte und bewaffnete Männer mit zwei Autos, einem dunklen Mercedes und einem dunklen Audi, einen Geldtransporter zunächst eingekeilt und dann aufgebrochen. Die Ermittler sind sich aber sicher, dass die Täter keine Beute gemacht haben.

Einen Teil des Geldes hätten sie noch am Tatort verloren und einen anderen Teil in dem Fluchtwagen, den sie nach einem Unfall in Kreuzberg stehen ließen. Das mutmaßliche zweite Fluchtauto wurde am Wochenende ebenfalls in Kreuzberg gefunden. Die Täter wurden noch nicht gefasst.