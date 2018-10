Bild: imago/Stefan Boness

Selbstversuch mit Gesichtserkennung - Erst ungewohnt, dann unbemerkt

12.10.18 | 06:14 Uhr

Sich ein Jahr lang als Testperson für die Gesichtserkennung am Südkreuz zur Verfügung zu stellen, ist eine irritierende Erfahrung. Zunächst sind die immer präsenten Kameras noch ungewohnt, am Ende dann aber erschreckend normal. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Ein Kribbeln durchfährt mich, als ich die Rolltreppen in die Westhalle des Bahnhofs Südkreuz hinunterfahre - es ist das erste Mal, dass die Kameras scharf gestellt sind. "Jetzt komme ich hier nicht mehr unentdeckt durch", denke ich, und obwohl mir das schon vorher abstrakt klar war, wird es mir erst jetzt so richtig bewusst - auch körperlich.

Es ist der 1. August vergangenen Jahres, der erste Tag des Pilotprojektes Gesichtserkennung, wie es offiziell heißt. Damals war ich am Südkreuz, um für den rbb über den Start zu berichten. Aber nicht nur das: Gleichzeitig bin ich eine von knapp 300 Testpersonen - nicht, weil ich die Technik als Heilsbringer aller Sicherheitsprobleme in Deutschland sehe, oder weil ich sie per se verteufele. Vielmehr wollte ich einen authentischen Blick hinter die Kulissen werfen - schließlich wird am Südkreuz eine Technologie getestet, die schon bald ein ganz alltäglicher Bestandteil unseres Lebens werden könnte.

An diesem ersten Tag des Tests erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich unterbewusst erwarte, dass irgendetwas passiert, wenn mein Gesicht erfolgreich erkannt wird – vielleicht auch deshalb, weil ich während des Testzeitraums immer, wenn ich durch das Südkreuz laufe, einen sogenannten Transponder bei mir tragen soll: ein runder Plastikchip, ein bisschen größer und dicker als ein Zwei-Euro-Stück. Aber egal, ob mich die Technik erkannt hat oder nicht: der Transponder bleibt stumm. Kein Vibrieren, kein Piepen, kein Leuchten. Lautlos signalisiert er der Technik am Südkreuz, dass ich tatsächlich im Bahnhof bin. Wenn mich eine Kamera mal nicht erkannt hat, weil ich zum Beispiel eine Sonnenbrille aufhatte, dann weiß die Bundespolizei durch den Transponder, dass sie nochmal nachjustieren muss.

So geräuschlos wie der Transponder funktioniert auch der Rest der Technik. Zwar hatte ich von vornherein nichts Anderes erwartet – und doch fühlte sich das alles ein bisschen unwirklich an. Dafür sorgen auch große Schilder auf dem Boden und an den Türen in Blau und Weiß, die das Testgebiet der Gesichtserkennung kennzeichnen. Dank ihnen wird mir nochmal ganz bewusst gemacht, dass andere, mir fremde Menschen - Polizisten, um genauer zu sein - jetzt wissen, wo ich bin. Aber während sie mich sehen, bleiben sie für mich im Verborgenen. Das gibt ihnen, die sowieso qua Amt Träger staatlicher Gewalt sind, noch mehr Macht über mich. Ein merkwürdiges Gefühl - von Kontrollverlust zu sprechen, wäre wohl zu dramatisch, und doch kommt mir dieses Wort als erstes in den Sinn.

Als ich mich als Testperson angemeldet habe, waren die Polizisten noch direkt greifbar, schließlich musste ich persönlich in der Bundespolizei-Direktion im Bahnhof Südkreuz erscheinen. Die Bundespolizei ist verantwortlich für das Pilotprojekt Gesichtserkennung, sie will gemeinsam mit Bundeskriminalamt und Bundesinnenministerium herausfinden, wie gut drei verschiedene Softwares Gesichter erkennen. Eine Zukunftsvision, die ich bisher nur aus Hollywood-Blockbustern wie "Minority Report" kannte, soll Realität werden - das fand ich spannend. Der Anmelde-Prozess aber fühlte sich nur wenig nach Zukunftsvision an: Zwei Fotos von meinem Gesicht vor einer grauen Wand wurden gemacht, zweimal musste ich - noch ganz analog auf Papier - unterschreiben, dann war ich dabei. Nach ein paar Wochen dann ein Umschlag in meinem Briefkasten, er enthält das Begrüßungsschreiben und den Transponder. Später kommen per E-Mail immer wieder Newsletter der Bundespolizei, in denen sie über den aktuellen Stand des Tests informiert. Es ist fast die einzige Erinnerung daran, dass der Test weiterläuft: die Kennzeichnung des Testgebietes nehme ich nach einiger Zeit kaum noch wahr, im alltäglichen Stress gucke ich eher aufs Handy und blende den Rest aus. Doch auch die elektronischen Erinnerungen kommen immer seltener.

Ab Februar wird es still um das Projekt

Am 14. Dezember aber landet ein Newsletter in meinem Postfach, der es in sich hat. In ihm kündigt die Bundespolizei an: Der Test wird verlängert, der Testzeitraum verdoppelt. Den Journalisten in mir macht das skeptisch: Ist die Technik so wenig erfolgreich, dass sie länger getestet wird, um so bessere Ergebnisse zu erreichen? Als der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière bei einem Pressetermin einen Tag später nur ausweichend auf diese Frage antwortet, wächst meine Skepsis auch als Testperson. Und anscheinend nicht nur meine: von den ursprünglich knapp 300 Menschen testen ab Februar nur noch etwas mehr als 180 weiter mit – einige davon sind Bundespolizisten, die neu hinzugekommen sind.

Nach der Verlängerung wird es still um das Pilotprojekt. Im März wird Horst Seehofer neuer Bundesinnenminister, am Südkreuz zeigt er sich nicht. Der erste und letzte Newsletter seit der Verlängerung des Versuchs wird am 1. März verschickt. Die Monate vergehen, der Sommer kommt, und mit dem Juli endet schließlich auch das Projekt. Ergebnisse werden für Ende August, Anfang September angekündigt. Sie kommen nicht. Im Innenministerium von Seehofer scheinen andere Themen erstmal wichtiger – oder die Stille ist gewollt.

Das Geräuschlose macht die Gesichtserkennung gefährlich

Jetzt, wo die Ergebnisse nun endlich vorgestellt werden, kann ich ein Fazit schon ganz unabhängig davon ziehen, wie erfolgreich die Technik tatsächlich ist – oder für wie erfolgreich sie erklärt wird: Die Gesichtserkennung arbeitet so versteckt, so still und unbemerkt, dass sie genau dadurch ziemlich gefährlich werden könnte. Denn jedes System ist verwundbar, und wer es schafft, sich in die Systeme zur Gesichtserkennung zu hacken, hat sehr schnell sehr viel Macht. Diese Macht bleibt bei der Gesichtserkennung aber für fast alle unbemerkt, was sie noch gefährlicher macht - zumal ihre Auswirkungen immens sind. Wir sollten uns gut überlegen, ob wir diese Technik wirklich wollen - denn wenn sie flächendeckend eingeführt wird, wird es keine Hinweisschilder, Newsletter oder Pressetermine mehr geben, die uns täglich an sie erinnern.