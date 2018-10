Am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist ein Streit eskaliert. Zwei junge Männer erlitten bei der Auseinandersetzung mit einer größeren Gruppe in der Nacht zum Samstag Stichverletzungen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden sie in einer Klinik operiert, ihr Zustand sei stabil und sie seien "derzeit außer Lebensgefahr".