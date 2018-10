Mehr als 5.000 Obdachlose leben nach verschiedenen Schätzungen in Berlin. Trotz steigender Angebote waren die Notunterkünfte in den letzten Wintern oft überfüllt. Nun hat sich der Berliner Senat besonders früh auf die Nöte obdachloser Menschen vorbereitet.

Einen Monat früher als bisher startet am Montag die Berliner Kältehilfe. Dadurch gibt es jetzt - zusätzlich zu den ganzjährig geöffneten Notübernachtungsplätzen - weitere 139 Schlafplätze. Sie befinden sich in Treptow, Marzahn, Hohenschönhausen, Wedding, Mitte, Friedrichshain und Spandau. Auch zwei Nachtcafés öffnen.

Es habe noch kein Jahr gegeben, in dem man so früh die Kapazitäten geklärt habe, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) in der vergangenen Woche im Abgeordnetenhaus. In den nächsten Wochen soll die Anzahl der Schlafgelegenheiten im Rahmen der Kältehilfe kontinuierlich ausgebaut werden, auf etwa 1.000 Schlafplätze. Rund 100 davon müssten noch organisiert werden, sagte Breitenbach; sie zeigte sich aber optimistisch, dass das gelinge.

Im vergangenen Winter standen bis zu 1.264 Plätze zur Verfügung. Vor vier Jahren waren es nach Angaben der Berliner Kältehilfe noch 500 Schlafplätze.