Polizist wird in Lichtenrade von Unbekanntem schwer verletzt

In Berlin-Lichtenrade ist am Mittwochabend ein Polizist in Zivil angegriffen und schwer verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwochabend dem rbb sagte, wurde der Polizist am S-Bahnhof Schichauweg mit einem Messer angegriffen. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei dem Angreifer handelt es sich um einen mutmaßlichen Fahrraddieb, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Er sei aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht gefasst worden. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit.