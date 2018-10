Ein zehnjähriger Junge "aus der näheren Umgebung des Tatorts" ist dringend tatverdächtig, am Sonntag einen Achtjährigen im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf mit einem Holzklotz erschlagen zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Zuvor hatten bereits mehrere Berliner Zeitungen darüber berichtet, dass ein Nachbarskind tatverdächtig sei.