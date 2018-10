Viele seiner Nachbarn hätten sich schon beschwert, der Hausmeister reagiere aber nicht, sagt der Anwohner. Und er kann auch wenig tun, wenn das offene Fenster oder der Balkon als bequemer Weg zur Müllentsorgung genutzt werden. Auch sein Sohn sei vor Kurzem fast getroffen worden, erzählt Randolf W.: "Da ist von weiter oben eine Windel geflogen." Sehen können habe man niemanden, nur noch hören, wie das Fenster zugeknallt wurde. "Die Windel ist 20 oder 30 Zentimeter am Kopf meines Sohnes vorbeigeflogen", so Randolf W.

"Es ist vielleicht ein bisschen wie früher überall in Deutschland", so Schmidt. "Die Kinder bevölkern die Straßen, sie nutzen alles als Spielplatz." Im Märkischen Viertel wohnen viele Menschen auf engem Raum. "Wir haben dort pro Quadratmeter einfach mehr Kinder als anderswo."

In seinem Jugendclub sind an guten Tagen mehr als 100 Kinder, Schmidt kennt sie fast alle - flüchtig auch den Jungen, der am Sonntag gestorben ist. Trotz des Vorfalls betont er, genau wie Randolf W.: Der Kiez sei an sich sehr lebenswert, viel besser als sein Ruf. Und viele Mieter würden lange bleiben.

Dass von den Balkonen gezielt Gegenstände geworfen werden, davon hat Thorsten Schmidt noch nichts gehört. Aber ausschließen will er es auch nicht: "Das bleibt nicht aus, wenn man in einem 16-geschossigen Haus wohnt." Ständig passiere das nicht, aber: "Es kommt schon mal vor, ja." Obwohl die Wege vor dem Haus meistens sauber seien.