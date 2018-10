Freitagnacht in Müggelheim

Bei einer illegalen Fahrt mit einem fremden Auto haben fünf Jugendliche in Berlin-Müggelheim einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 16-Jährige Fahrer sowie drei seiner Freunde wurden am Samstagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein fünfter Mitfahrer wurde leicht verletzt. Die fünf Jugendlichen waren demnach auf dem Gosener Damm mit viel zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Köpenick unterwegs.